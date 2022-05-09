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Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

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