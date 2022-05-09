Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 15:25 Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62790849e28a6360a7043ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu'' Ankara'da mide bulandıran rezalet kamerada Tedirgin eden görüntü: Gökyüzü kıpkırmızı oldu! Erbakan'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi