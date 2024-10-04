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  4. Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti

Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti

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24 yaşındaki Rus fenomen Arina Glazunova, arkadaşıyla video çektiği sırada alt geçide düşerek hayatını kaybetti.

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