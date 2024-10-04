Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti 04 Ekim 2024 Cuma Saat: 16:20 Güncelleme: 04 Ekim 2024 Cuma 16:20 24 yaşındaki Rus fenomen Arina Glazunova, arkadaşıyla video çektiği sırada alt geçide düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ffebb4177cfa90a2056df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu Kastamonulu vatandaş denemek için dikmişti... 2 ilçenin geçim kaynağı oldu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi Suriye'den Türkiye'ye getirilirken yakalandı: Tam 79 ton ağırlığında Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı İstanbullulara çok kötü haber: Muslukların ''tıs'' demesine 102 gün kaldı İstanbul trafiğinde bir eli silahlı maganda daha