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Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü

Rusya’nın düzenlediği saldırıda füzelerden biri başkent Kiev’de otoyola düştü. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı.

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