Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 07:30 Rusya’nın düzenlediği saldırıda füzelerden biri başkent Kiev’de otoyola düştü. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64781edb5d7d03126c088c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi