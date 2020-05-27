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  3. 27 Mayıs 2020 00:05

Rus gazeteci Maria Gladkikh'in Cüneyt Özdemir'e yanıtı olay oldu

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki canlı yayınına konuk olan Rus gazeteci Maria Gladkikh'in "Altımda pek bir şey yok" açıklaması yayına damgasını vurdu.

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