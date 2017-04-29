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  3. 29 Nisan 2017 12:45

Rus Generalin tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı

Ardahan'da Rus generale ait olduğu değerlendirilen mezarın bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı.

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