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Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinde sivillerin yaşadığı apartmanı havadan hedef aldı. O anlar kameraya yansıdı.

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