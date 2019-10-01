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  3. 01 Ekim 2019 13:00

Rus illüzyonist ölümden döndü ! O anlar kamerada

Rusya’da Sergey Vorontsov isimli illüzyonist, provalar esnasına kendini yaraladı. Dişli çarkın elini kesmesiyle hastaneye kaldırılan illüzyonist, gösterisini ertelemek zorunda kaldı.

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