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  4. Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada

Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Mariupol kentinde Ukrayna güçlerinin Rus askerlerini pusuya düşürdüğü anlar havadan görüntülendi...

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