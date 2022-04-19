Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada 19 Nisan 2022 Salı Saat: 08:50 Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Mariupol kentinde Ukrayna güçlerinin Rus askerlerini pusuya düşürdüğü anlar havadan görüntülendi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e4d9ff3c236500205c0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı Erdoğan: ''Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'' 4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar