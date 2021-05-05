Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı!

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir grup Rus kadının cami karşısında spor yaptığı anlar Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

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