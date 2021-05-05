Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 14:46 Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir grup Rus kadının cami karşısında spor yaptığı anlar Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6092858412ccee1e9601e7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca... ''MHP'li ismin hakaret ettiği spiker Ebru Baki'den özür dilemeli'' Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!'' Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu! İstanbul'da ''laf atma'' meydan savaşı! İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu