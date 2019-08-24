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  3. 24 Ağustos 2019 14:50

Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı

Rusya’da 2 kardeş, özellikle Uzakdoğu’da gençler arasında popüler olan Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı. Rusya’nın Volga nehrinin bulunduğu bölge olan Samara bölgesine bağlı Tolyatti şehrinde biri 21 diğeri 16 yaşında olan 2 kardeş bir benzin istasyonunu soymaya karar verdi. Bunun için kostüm arayan gençler istedikleri kostümleri bulamayınca bir dükkândan Kigurumi pijamaları aldı. Başta...

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