Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı
24 Ağustos 2019 14:50
Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı
Rusya’da 2 kardeş, özellikle Uzakdoğu’da gençler arasında popüler olan Kigurumi pijamalarıyla soygun yaptı. Rusya’nın Volga nehrinin bulunduğu bölge olan Samara bölgesine bağlı Tolyatti şehrinde biri 21 diğeri 16 yaşında olan 2 kardeş bir benzin istasyonunu soymaya karar verdi. Bunun için kostüm arayan gençler istedikleri kostümleri bulamayınca bir dükkândan Kigurumi pijamaları aldı. Başta...