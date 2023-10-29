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  4. Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı

Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı

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Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

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