Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 23:15 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 23:15 Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653ebd6c886fe023392cf683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz'' Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama