CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE / TUR İÇİN MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 02 Ağustos 2017 20:50

Rus muhabire canlı yayında saldırı

Rusya’da “paraşütçü birlikleri günü” kutlamaları sırasında canlı yayın yapan muhabire yumruklu saldırı gerçekleştirildi.

Video Galeri
Ağaca asılı ceset bulundu!
Ağaca asılı ceset bulundu!
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Video Galeri
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Şoföre yumruk attı, minibüs kaza yaptı
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