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  3. 19 Ekim 2019 13:45

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke’de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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