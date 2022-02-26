Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada 26 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 13:20 Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivilleri de hedef alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivillerin yaşadığı bir binaya füze isabet ettiği görülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6219feeb74afb65766421cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı Dünya, Rus konvoyunun karşısına dikilen adamı konuşuyor Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Bayraktar SİHA'ları beğendiniz mi?'' Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada