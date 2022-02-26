  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada

Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivilleri de hedef alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivillerin yaşadığı bir binaya füze isabet ettiği görülüyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı
Dünya, Rus konvoyunun karşısına dikilen adamı konuşuyor
Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Bayraktar SİHA'ları beğendiniz mi?''
Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz
Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı
Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı
Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu
Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor
Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada