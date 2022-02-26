Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivilleri de hedef alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sivillerin yaşadığı bir binaya füze isabet ettiği görülüyor.

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