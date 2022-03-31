Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus ordusu lazer güdümlü füze ile vurdu Rus ordusu lazer güdümlü füze ile vurdu 31 Mart 2022 Perşembe Saat: 15:40 Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam eden Rus ordusu bu kez lazer güdümlü füze ile Ukrayna'ya ait hedefi imha etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6245a13e7fd9837257473443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu Bahar Candan'ın Murat Boz açıklaması olay oldu Kafede spor hocasına kanlı infaz ''FETÖ'nün süpürgesi''nden dolar fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği kadın çiftçi Türkiye'de çöl tozu alarmı! Uzmanlar en riskli grubu açıkladı Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza 2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi