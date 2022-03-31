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Rus ordusu lazer güdümlü füze ile vurdu

Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam eden Rus ordusu bu kez lazer güdümlü füze ile Ukrayna'ya ait hedefi imha etti.

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