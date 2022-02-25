Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 15:40 Ukrayna'da, Rus ordusunun ele geçirdiği Herson'da çekilen görüntüler bölgede yaşananları gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6218ce3eab0b60474105db23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi Rus tankı Türk vatandaşının TIR'ını ezdi Şaka kaka oldu! Arkadaşını komalık etti Bir mahalle saatli bombanın üzerinde oturuyor: ''Vatandaşlarımız tehlike altında'' 20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü Putin'in emrindeki Çeçenler ''ezan okuyup'' Rus ordusunun yanında işgale gitti Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım: ''Kocalarınıza sahip çıkın''