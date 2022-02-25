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Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler

Ukrayna'da, Rus ordusunun ele geçirdiği Herson'da çekilen görüntüler bölgede yaşananları gözler önüne serdi.

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