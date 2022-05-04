Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 22:45 Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına Rus ordusunun düzenlediği saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, fabrikada çok sayıda patlama meydana geldiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6272d7d630492b63aa29bdb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş! Festivalde korku dolu anlar! Seyircilerin bulunduğu balkon çöktü Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu Adana'da dolu etkili oldu Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu