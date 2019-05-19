Rus rekortmen 18 tonluk kamyonu iple çekerek yeni dünya rekoruna imza attı
19 Mayıs 2019 17:40
Rus rekortmen 18 tonluk kamyonu iple çekerek yeni dünya rekoruna imza attı
Rusya’da bir ağırlık çekme rekortmeni olan İvan Savkin, bu kez 18 ton 600 kilogram ağırlığındaki damperli kamyonu çekerek dünya rekoru kırdı. Rusya’nın Primorye Bölgesi’nde düzenlenen Uluslararası Vladivostok Autoshow otomobil fuarından büyük bir rekor denemesi yapıldı. Powerlifting ve ağır atletizm şampiyonu İvan Savkin, aylar önce yaptığı hazırlıklar sonrasında 18 ton 600 kilogram...