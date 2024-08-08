  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı

Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı

Güncelleme:

Rusya'da düzenlenen satranç turnuvası korkunç bir cinayet girişimine sahne oldu. Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibi Umayganat Osmanova'yı zehirlemeye çalıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var
78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var
Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi
Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi
Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı
Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı
Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi
Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi
Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı
Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı
Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti
Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti
Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale
Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale
Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı
Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı
Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor
Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor