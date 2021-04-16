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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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