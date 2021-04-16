Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 10:25 Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60793c007ae1c00cc72d48b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü! İmamoğlu'ndan Aşiyan Füniküler paylaşımı Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu Canan Kaftancıoğlu'ndan olay video İki ailenin kavgasına Çevik Kuvvet müdahale etti Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki Saadet Partisi'nden olay yaratan video: Nerede o eski Ramazanlar?