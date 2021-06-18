Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti 18 Haziran 2021 Cuma Saat: 11:05 Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilerin geçişlerine sahil güvenlik botları eşlik etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cc53d17c0bd813c90f33e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB Meclisi'nde FETÖ hatırlatılınca kürsüye yürüdüler Mansur Yavaş müjdeyi ''tüm Türkiye için bir ilk olacak'' diyerek verdi Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı