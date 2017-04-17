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  3. 17 Nisan 2017 12:50

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti!

Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti..

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakanın kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakanın kabrini ziyaret etti
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Belçika polisi referandum kutlamalarını engelledi
Belçika polisi referandum kutlamalarını engelledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi
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Avrupada en yüksek Evet Belçikadan geldi
Avrupada en yüksek Evet Belçikadan geldi
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'Türkiye, ürün ve iş zekâsı üretiminin önünü açabilir'
'Türkiye, ürün ve iş zekâsı üretiminin önünü açabilir'
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YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması