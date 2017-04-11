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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI
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  3. 11 Nisan 2017 13:50

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Rus donanmasına ait bir savaş gemisi sabah saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazından geçiş yaptı.

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O gece!.. Kara Kuvvetleri Lojmanları'ndaki çatışma kamerada!
O gece!.. Kara Kuvvetleri Lojmanları'ndaki çatışma kamerada!
Video Galeri
Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
Video Galeri
Tarihten gelen sanat
Tarihten gelen sanat
Video Galeri
Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!
Otomobildeki hasarı görünce çılgına döndü!
Video Galeri
United Hava Yolları, yolcusunu sürükleyerek çıkardı
United Hava Yolları, yolcusunu sürükleyerek çıkardı
Video Galeri
Oyuncak bebekten esrar çıktı
Oyuncak bebekten esrar çıktı