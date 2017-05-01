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  3. 01 Mayıs 2017 19:50

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Rus Donanması’na ait 152 borda numaralı “Nikolay Filchenkov” isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Savaş gemisinin geçişi esnasında mürettebatın sahili izlediği, askerlerin ise silahla nöbet beklediği görüldü.

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