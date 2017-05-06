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  3. 06 Mayıs 2017 20:20

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne açıldı.

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Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
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Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı
Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı
Video Galeri
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
Video Galeri
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
Video Galeri
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
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Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı