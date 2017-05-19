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  3. 19 Mayıs 2017 20:15

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Rus donanmasına ait bir gemi, İstanbul Boğaz'ında demirlemiş halde bulunan Türkiye'ye ait bir savaş gemisinin de yanından geçerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

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