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  3. 06 Mart 2020 10:25

Rus savaş gemisi yeniden Boğaz'da

Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

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