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  3. 27 Nisan 2017 16:20

Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi

Sarıyer Kilyos açıklarında “Liman” isimli Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan “Youzarsıf H” isimli yük gemisi çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölge havadan drone ile görüntülendi.

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