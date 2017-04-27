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KARADENİZ'DE CAN PAZARI ! İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
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  3. 27 Nisan 2017 15:20

Rus savaş gemisiyle yük gemisi çarpıştı! Ekipler olay yerinde

Sarıyer Kilyos açıklarında bir Rus savaş gemisi canlı hayvan taşıyan gemiyle çarpıştı. Rus askerlerinin bazılarının kaybolduğu öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.

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