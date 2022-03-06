Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü 06 Mart 2022 Pazar Saat: 22:00 Ukrayna’nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622504c6c67983453334f163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı HaberTürk canlı yayınında ilginç hata Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı Habertürk canlı yayında skandal sözler: ''Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor'' Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü Ukrayna'da pazar yerine bombalı saldırı Yeşil saha kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk''