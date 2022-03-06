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Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü

Ukrayna’nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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