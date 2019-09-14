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  3. 14 Eylül 2019 17:25

Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul'da!

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmasının ardından F-35'ler yerine alabileceği konuşulan Rus savaş uçağı SU-35 TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

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'Ölümü hatırla' yazan paketi açtı... Sonrası korkunç!
'Ölümü hatırla' yazan paketi açtı... Sonrası korkunç!
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Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
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Topkapı İETT Garajı, park oluyor
Topkapı İETT Garajı, park oluyor
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Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ''maymuncuk'' mesajı
Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ''maymuncuk'' mesajı
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Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği
Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği
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Bursa’da yed-i emin deposunda büyük yangın
Bursa’da yed-i emin deposunda büyük yangın
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