Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 18:30 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Litvanya Siauliai hava üssünde düzenlediği ortak basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e71a146976712d322061a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Foça'da korkutan orman yangını Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu'' İmamoğlu Kanal İstanbul'un geçeceği gizli cennete gidip uyardı Tosuncuk 640 bin dolarlık süper lüks aracının akibeti belli oldu