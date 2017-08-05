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  3. 05 Ağustos 2017 20:15

Rus turistler kaza yaptı: 6 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Rus turistlerin bulunduğu karavanın kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

Video Galeri
Ispartada dehşet: 2 ölü
Ispartada dehşet: 2 ölü
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Bozuk jeneratörün küçük Mehmetin canına mal olduğu iddiası
Bozuk jeneratörün küçük Mehmetin canına mal olduğu iddiası
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani yemin etti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani yemin etti
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Sel suları kanalın beton zeminini patlattı
Sel suları kanalın beton zeminini patlattı
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Suriyeli çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi
Suriyeli çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektup karşısında gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektup karşısında gözyaşlarını tutamadı
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