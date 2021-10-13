Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası 13 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 18:40 Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'kız arkadaşa bakma' nedeniyle kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6166fe0c8e6b1c392b353ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli Korgeneral Karakuş: ''1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü'' ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı Cezayı duyunca fenalık geçirdi Bahçeli, Millet İttifakı'nı bombaladı: ''Birbirlerine tuzak kuruyorlar'' Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi Nereyi kazsan tarih fışkırıyor! Haydarpaşa Garı'nda yeni keşif AK Partili vekil İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı