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  4. Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası

Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'kız arkadaşa bakma' nedeniyle kavga çıktı.

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