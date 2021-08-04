Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 16:50 Yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklarından birinin suyu gökyüzünden boşluğa döktüğü anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610a9b253cdd74560e531c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz'' Çin'de yapay zekalı restoran açıldı Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı Yangın bölgesine giden CZN Burak işi şova çevirdi Eski THK Başkanı'ndan canlı yayında olay açıklamalar Ankara- Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar Anıtkabir'den görüldü