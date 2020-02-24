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  3. 24 Şubat 2020 14:00

Rus uçakları İdlib'de bomba yağdırdı

Suriye'nin İdlib bölgesinde tansiyon düşmüyor. Rus savaş uçaklarının 18 sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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