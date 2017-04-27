  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Nisan 2017 12:20

Rus uçakları İdlibde hastane bombaladı: 7 ölü, onlarca yaralı

Bu sabah Rus uçakları, Suriye’nin Kuzey Batısında İdlib yakınlarında bir hastaneyi bombaladı. Hasta ve sağlık görevlilerinden 7 kişi hayatını kaybetti.

Video Galeri
Türk öğrencilerin robot başarısı
Türk öğrencilerin robot başarısı
Video Galeri
Bir sürpriz onu mutlu etti
Bir sürpriz onu mutlu etti
Video Galeri
Film gibi nakil hikâyesi
Film gibi nakil hikâyesi
Video Galeri
Türk filmlerini aratmayan evlilik teklifi
Türk filmlerini aratmayan evlilik teklifi
Video Galeri
Çocuğunun yumurta alerjisi, anneye tavuk çiftliği kurdurdu
Çocuğunun yumurta alerjisi, anneye tavuk çiftliği kurdurdu
Video Galeri
ABDnin Ankara Büyükelçisi Bass: ABD Türkiyenin başarılı olmasını istiyor
ABDnin Ankara Büyükelçisi Bass: ABD Türkiyenin başarılı olmasını istiyor