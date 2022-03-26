Anasayfa Video Galeriler Gündem Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı 26 Mart 2022 Cumartesi Saat: 15:35 Ukrayna'da saldırılarına devam eden Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı. Rus askerleri, sokağa inen sivil halka da ateş açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623f089e2f6180349e319213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Toplu taşımada sıradan bir gün... Ortalık fena karıştı! Profesörden canlı yayında olay sözler: ''Putin'in yerinde olsam...'' Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı Boşanma aşamasındaki eş bu sefer adliyede saldırdı İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti Eşine ulaşmak için şişme bot ile 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı Suudi Arabistan'da büyük saldırı! Petrol deposunu havaya uçurdular