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Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı

Ukrayna'da saldırılarına devam eden Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı. Rus askerleri, sokağa inen sivil halka da ateş açtı.

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