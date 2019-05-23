Ruslar Hristiyan grubu ışık gösterisiyle deşifre etti
23 Mayıs 2019 11:30
Ruslar Hristiyan grubu ışık gösterisiyle deşifre etti
Rusya’da halk, 50’den fazla dairenin bulunduğu binada Hristiyan bir grubun kaçak bulunduğu gerekçesiyle şikayet edip sonuç alamayınca ilginç bir yöntemle grubu deşifre etti. Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Chertanovo kentinde 50’den fazla dairenin bulunduğu bir binada Hristiyan bir gruba mensup üyeler olduğunun anlaşılması üzerine kentte yaşayanlar bu gizli grubu polise şikayet etti....