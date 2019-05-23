SON DAKİKA
ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDE YANGIN ALARMI !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2019 11:30

Ruslar Hristiyan grubu ışık gösterisiyle deşifre etti

Rusya’da halk, 50’den fazla dairenin bulunduğu binada Hristiyan bir grubun kaçak bulunduğu gerekçesiyle şikayet edip sonuç alamayınca ilginç bir yöntemle grubu deşifre etti. Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Chertanovo kentinde 50’den fazla dairenin bulunduğu bir binada Hristiyan bir gruba mensup üyeler olduğunun anlaşılması üzerine kentte yaşayanlar bu gizli grubu polise şikayet etti....

Video Galeri
İngiltere ve Hollanda AP seçimleri için sandık başında
İngiltere ve Hollanda AP seçimleri için sandık başında
Video Galeri
Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
Video Galeri
Yeni askerlik sistemi teklifi Meclis'e sunuldu
Yeni askerlik sistemi teklifi Meclis'e sunuldu
Video Galeri
1 milyon liralık kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
1 milyon liralık kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
Video Galeri
NASA duyurdu, Türkler birinci oldu
NASA duyurdu, Türkler birinci oldu
Video Galeri
Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e: Hayatrımda yeri yok !
Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül'e: Hayatrımda yeri yok !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM