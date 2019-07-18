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  3. 18 Temmuz 2019 16:35

Rüşvet almak için öğrencinin çantasına uyuşturucu koyan polislere suçüstü

Rusya’da rüşvet almak için 16 yaşındaki öğrencinin çantasına uyuşturucu koyan 2 polis, suçüstü yakalandı. St. Petersburg şehrinde geçtiğimiz günlerde sokakta devriye gezen Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri üyesi 2 polis, yolda yürüyen 16 yaşındaki 2 öğrenciyi durdurdu. Öğrencilerden birinin çantasına uyuşturucu malzeme koyan polisler, öğrenciyi uyuşturucu bulundurmakla suçladı. 16 yaşındaki...

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