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  4. Rusya alev alev! Akaryakıt deposu helikopterle vuruldu

Rusya alev alev! Akaryakıt deposu helikopterle vuruldu

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Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Voronej’de bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Deponun askeri helikopterle vurulduğu iddia edildi.

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