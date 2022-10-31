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  4. Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması

Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından ''İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz.'' dedi.

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