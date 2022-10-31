Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması 31 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından ''İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635fbd870f10e864977df7cb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan duyurdu: Kantinlerin kira artışına sınır geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan başörtüsü açıklaması Kent meydanında bıçaklı dehşet! İstanbul'da yabancı uyruklu tacizciye linç girişimi Jesus futbolcuya tekme atarken yakalandı TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar! Teğmenin ''İnci Tanem'' performansı sosyal medyayı salladı İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi