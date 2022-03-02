Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya bu sefer de doğum hastanesini vurdu Rusya bu sefer de doğum hastanesini vurdu 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:05 Rusya, Ukrayna’nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini vurdu. Rusya'nın açtığı ateşe bir doğum hastanesi de hedef oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f091e83769971730a44d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti Kiev'den kaçış! Tren istasyonlarında izdiham var Rusya'nın saldırısına markette yakalandılar Doğu Perinçek Rus televizyonuna konuştu Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu