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  3. 05 Ağustos 2017 13:45

Rusya Devlet Başkanı Putin balık avında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Sibirya’da olta ve zıpkınla balık tuttu.

Video Galeri
Suriyeli çocukları kaçıran çete yakalandı
Suriyeli çocukları kaçıran çete yakalandı
Video Galeri
İstanbulda sıcak hava ve nem bunalttı
İstanbulda sıcak hava ve nem bunalttı
Video Galeri
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Video Galeri
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Video Galeri
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği
Video Galeri
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
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