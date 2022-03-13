Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya, Donetsk Bölgesi'nde bir kiliseyi bombaladı Rusya, Donetsk Bölgesi'nde bir kiliseyi bombaladı 13 Mart 2022 Pazar Saat: 09:10 Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde yer alan Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseyi bombalayarak, bölgede yer alan Gostomel kentine de hava saldırısı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622d8accdedfc854270a1887" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'ya inen Rus pilotun sözleri alkış aldı İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi