Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! 24 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:15 Güncelleme: 24 Ocak 2024 Çarşamba 13:15 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu uçağın düştüğünü duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b0e3579206f46e040dbb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Yüzsüz hırsızlar kamerada Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Yok artık! Sınır kapısında uçak yakalandı İstanbul'da satırlı yan baktın dehşeti kamerada Süper Loto'da rekor ikramiyenin çıktığı il belli oldu Beşiktaş'ın yeni hocası Santos'tan maç sonrası olay açıklama Türk mürettebatı taşıyan gemi saldırı sonucu battı