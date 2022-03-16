Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 15:55 Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın Harkov bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231de428f2fc61f8d0c7dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt Hasan Can Kaya: Bir kişi bunu söylesin programı bırakırım Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'ın ilk fragmanı yayınlandı Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden sürpriz! Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı