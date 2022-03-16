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  4. Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var

Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın Harkov bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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