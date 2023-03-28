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Rusya hipersonik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

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