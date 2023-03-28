Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya hipersonik füze denemesi yaptı Rusya hipersonik füze denemesi yaptı 28 Mart 2023 Salı Saat: 12:50 Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6422b86165a6f34e176797d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu Kadın düşmanı Taliban'dan skandal gözaltı Yaş 70 iş bitmiş diyenler utansın! 85 yaşında yaptığıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı Erdoğan'ın seçim videosu İlkokula kanlı saldırı anı kamerada: 3'ü çocuk 6 kişi öldü!İlkokula kanlı saldırı anı kamerada: 3'ü çocuk 6 kişi öldü! CHP'li Seçer isyan etti: ''Birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi veriyor'' Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm İstanbul'da beklenen yağış başladı