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  3. 05 Eylül 2018 23:00

Rusya, İdlib’e düzenlediği hava saldırısının görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’e düzenlediği hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Tüm saldırıların köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’nin İdlib şehrine yaptığı hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Bakanlık açıklamasında, iki Su-34 savaş uçağının Esad rejiminin terörist olarak adlandırdığı...

Bilgin Pro
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Saldırıların amacı İdlib’i ele geçirmek
"Saldırıların amacı İdlib’i ele geçirmek"
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