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  3. 14 Temmuz 2019 12:35

Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi

Rusya ile Almanya’nın bilimsel araştırmalar için ortak çalıştığı Spektr-RG uydusu Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde kalkış gerçekleştirdi. Türkiye saatiyle 15.31’de fırlatılan Proton-M Taşıyıcı Roketi kalkışının ardından yörüngeye ulaştı. Dünyanın 1 buçuk milyon kilometre...

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İhlas Haber Ajansı’ndan 15 Temmuz sergisi
İhlas Haber Ajansı’ndan 15 Temmuz sergisi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız” 
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız” 
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Sultangazi’de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada
Sultangazi’de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada
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‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci oldular 
‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci oldular 
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İstanbul’un göbeğinde köy hayatı 
İstanbul’un göbeğinde köy hayatı 
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Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi
Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi
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