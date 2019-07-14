Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi
14 Temmuz 2019 12:35
Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi
Rusya ile Almanya’nın bilimsel araştırmalar için ortak çalıştığı Spektr-RG uydusu Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde kalkış gerçekleştirdi. Türkiye saatiyle 15.31’de fırlatılan Proton-M Taşıyıcı Roketi kalkışının ardından yörüngeye ulaştı. Dünyanın 1 buçuk milyon kilometre...